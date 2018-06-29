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В Ираке казнили 12 джихадистов в ответ на гибель нескольких иракцев от рук боевиков

В Ираке казнили 12 джихадистов в ответ на гибель нескольких иракцев от рук боевиков
29 июня 2018 - 17:51 AMT

PanARMENIAN.Net - В Ираке казнены 12 приговоренных к смерти джихадистов. Как сообщили 29 июня в канцелярии премьера Хейдара аль-Абади, вердикты приведены в исполнение вскоре после вынесения соответствующего постановления главой правительства.

Национальность исламистов не уточняется. Их казнь стала ответом на гибель нескольких иракцев от рук боевиков, пишет Deutsche Welle.

27 июня в районе трассы Киркук-Дияла были обнаружены тела восьми сотрудников силовых ведомств Ирака. Ранее в МВД страны сообщили, что они были похищены боевиками террористической группировки «Исламское государство».

Исламисты распространили видео, в котором потребовали отпустить задержанных ранее сторонниц ИГ в обмен на освобождение заложников. По данным властей, на момент обнародования записи силовики были уже мертвы.

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Deutsche Welle: В Ираке казнены 12 джихадистов
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