В Ереван приедет звезда футбола Роберто Карлос

PanARMENIAN.Net - Чемипион мира, бразильский защитник Роберто Карлос приедет в Ереван для участия в матче звезд мирового футбола.

Матч легенд мирового футбола состоится в Ереване 8 июля на Республиканском стадионе.

За сборную Европы в частности будут играть: Луиш Фигу, Паоло Мальдини, Юри Джоркаефф, Яри Литманен, Христо Стоичков, Каха Каладзе, Райан Гиггз, Людовик Жули, Деметрио Альбертини, Венсан Кандела, Бенито Карбоне, Леван Кобиашвили, Марко Шимич, Луиджи Ди Бьяджо, Мигель Анхель, Людовик Жюли, Томас Хельвег, Сальваторе Скиллачи, Лотар Маттеус, Робер Пирес, Кристоф Дюгарри.

За сборную Латинской Америки: Роберто Карлос, Ривальдо, Эрнан Креспо, Габриель Батитстута, Дида, Кафу, Ифан Самарано, Жулиано Беллети, Алдаир, Антонио Карлос Заго, Жулио Сезар, Франциско Лима, Иван Кордоба, Карлос Вальдеррама, Иван Саморано, Дуэйн Де Розарио, Жулиано Беллетти, Эверсон Парейра да Сиьва, Хавьер Санетти, Бебето.

6–8 июля на площади Свободы в Ереване будет создана фан-зона ЧМ-2018, где любители футбола смогут сыграть в футбол со звездами, сфотографироваться с ними, а также принять участие в разных конкурсах. На больших экранах будут транслироваться матчи чемпионата мира, которые будут комментировать известные комментаторы.