PanARMENIAN.Net - Армения придает важность развития туризма с Германией. Об этом заявил министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян в Берлине на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Германии Хайко Маасом.

По его словам, в январе-марте 2018 года число посетивших Армению из Германии выросло на 47% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

«А с 17 июня этого года запущен прямой рейс Берлин-Ереван, что, несомненно, существенно поспособствует росту туризма»,- отметил Мнацаканян.

Министр подчеркнул, что Германия занимает второе место по валовым инвестициям в реальный сектор экономики Армении, уступая лишь России.

«В нашей двусторонней повестке важное место занимает также финансовое и техническое сотрудничество, мы ценим также деятельность немецких агентств международного сотрудничества - GIZ и KFW в Армении. Мы благодарны народу Германии за многогранную помощь, оказанную Армении с момента обретения ею независимости, что сыграло важную роль в развитии экономики и укреплении демократических институтов в нашей стране»,- добавил глава МИД РА.

Главы МИД двух стран также коснулись актуальных международных и региональных вопросов, в частности, обсудили развития вокруг ядерной программы Ирана и ситуацию в Сирии. Глава внешнеполитического ведомства Арении поблагодарил своего немецкого коллегу за теплый прием и в свою очередь пригласил его посетить Ереван.

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