В январе-марте 2018 года число посетивших Армению из Германии выросло на 47%
30 июня 2018 - 12:43 AMT
PanARMENIAN.Net - Армения придает важность развития туризма с Германией. Об этом заявил министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян в Берлине на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Германии Хайко Маасом.
По его словам, в январе-марте 2018 года число посетивших Армению из Германии выросло на 47% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.
«А с 17 июня этого года запущен прямой рейс Берлин-Ереван, что, несомненно, существенно поспособствует росту туризма»,- отметил Мнацаканян.
Министр подчеркнул, что Германия занимает второе место по валовым инвестициям в реальный сектор экономики Армении, уступая лишь России.
«В нашей двусторонней повестке важное место занимает также финансовое и техническое сотрудничество, мы ценим также деятельность немецких агентств международного сотрудничества - GIZ и KFW в Армении. Мы благодарны народу Германии за многогранную помощь, оказанную Армении с момента обретения ею независимости, что сыграло важную роль в развитии экономики и укреплении демократических институтов в нашей стране»,- добавил глава МИД РА.
Главы МИД двух стран также коснулись актуальных международных и региональных вопросов, в частности, обсудили развития вокруг ядерной программы Ирана и ситуацию в Сирии. Глава внешнеполитического ведомства Арении поблагодарил своего немецкого коллегу за теплый прием и в свою очередь пригласил его посетить Ереван.
Читайте также:МИД Армении: В качестве основной стороны конфликта Карабах должен иметь решающий голос
Самое значимое
БПЛА приспособлен к длительным полетам на средних и больших высотах
Отмечается, что это первые вертолеты несоветского и нероссийского производства, которые приняты на вооружение азербайджанской армией
Обсуждение должно было состояться 12 июня, однако законодательный орган Израиля перенес дебаты на более поздний срок
По его данным, причиной смерти повара стало самоубийство
Partner news
Последние новости
SpaceX отправила в космос робота За все время пребывания на МКС стаж его общения с персоналом не превысит трех часов.
Пользователи Instagram могут добавлять музыку в Stories Чтобы добавить музыкальное сопровождение к Истории, потребуется нажать на экран, как для добавления стикеров
Супруге Манвела Григоряна предъявлено обвинение в незаконном хранении и реализации оружия Амирян отпущена под подписку о невыезде
Премьер Армении: Готовы к обороне и контрудару как в воздухе, так и на земле «Сегодняшний праздничный вылет посвящен Дню Военно-воздушных сил Армении. Готовы к обороне и контрудару – в воздухе и на земле»,- написал Пашинян