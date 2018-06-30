Минобороны НКР: На передовой в Арцахе наблюдались перемещения вооружения и военной техники Азербайджана
30 июня 2018 - 14:23 AMT
PanARMENIAN.Net - В период с 24 по 30 июня ВС Азербайджана на линии соприкосновения карабахских и азербайджанских войск нарушили режим перемирия около 150 раз. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики).
За указанный период ВС Азербайджана из стрелкового оружия различного калибра произвели в направлении армянских позиций свыше 1500 выстрелов.
Помимо вышеотмеченных нарушений, в течение недели на различных участках передовой линии наблюдались перемещения вооружения и военной техники ВС Азербайджана, а в восточном направлении – миноискательное оборудование.
Передовые подразделения Армии обороны НКР продолжают осуществлять полноценный контроль на передовой, уверенно выполняя поставленную боевую задачу.
В период с 17 по 23 июня ВС Азербайджана на линии соприкосновения карабахских и азербайджанских войск нарушили режим перемирия около 150 раз. За указанный период ВС Азербайджана из стрелкового оружия различного калибра произвел в направлении армянских позиций свыше 1500 выстрелов. На восточном и северном участках ВС Азербайджана применили также ручные противотанковые гранатометы (РПГ).
Помимо вышеотмеченных нарушений, в направлении одной из боевых позиций, дислоцированных на восточном участке линии соприкосновения, 17 июня, около 21:45, ВС Азербайджана предприняли попытку диверсионного проникновения. Передовые подразделения Армии обороны Арцаха своевременно пресекли продвижение азербайджанских спецназовцев, отбросив их на исходные позиции.
Самое значимое
Документ касается отсутствия правового пути требовать компенсацию за убытки, понесенные в результате Второй мировой войны
Движение за признание геноцида поддержали члены коалиционного правительства
Число туристских поездок из Армении в Россию составило 122 тысячи, на 7% меньше, чем за первые три месяца 2017 года.
Кинолента победила в номинации «Экспериментальное кино»
Partner news
Самое читаемое в разделе
Азербайджанский эксперт: Армяне разрушили планы Алиева по привлечению внимания к кадровым перестановкам
Сюжет
Последние новости
SpaceX отправила в космос робота За все время пребывания на МКС стаж его общения с персоналом не превысит трех часов.
Пользователи Instagram могут добавлять музыку в Stories Чтобы добавить музыкальное сопровождение к Истории, потребуется нажать на экран, как для добавления стикеров
Супруге Манвела Григоряна предъявлено обвинение в незаконном хранении и реализации оружия Амирян отпущена под подписку о невыезде
Премьер Армении: Готовы к обороне и контрудару как в воздухе, так и на земле «Сегодняшний праздничный вылет посвящен Дню Военно-воздушных сил Армении. Готовы к обороне и контрудару – в воздухе и на земле»,- написал Пашинян