// IP Marketing video - START// IP Marketing video - END

Минобороны НКР: На передовой в Арцахе наблюдались перемещения вооружения и военной техники Азербайджана

Минобороны НКР: На передовой в Арцахе наблюдались перемещения вооружения и военной техники Азербайджана
30 июня 2018 - 14:23 AMT

PanARMENIAN.Net - В период с 24 по 30 июня ВС Азербайджана на линии соприкосновения карабахских и азербайджанских войск нарушили режим перемирия около 150 раз. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики).

За указанный период ВС Азербайджана из стрелкового оружия различного калибра произвели в направлении армянских позиций свыше 1500 выстрелов.

Помимо вышеотмеченных нарушений, в течение недели на различных участках передовой линии наблюдались перемещения вооружения и военной техники ВС Азербайджана, а в восточном направлении – миноискательное оборудование.

Передовые подразделения Армии обороны НКР продолжают осуществлять полноценный контроль на передовой, уверенно выполняя поставленную боевую задачу.

В период с 17 по 23 июня ВС Азербайджана на линии соприкосновения карабахских и азербайджанских войск нарушили режим перемирия около 150 раз. За указанный период ВС Азербайджана из стрелкового оружия различного калибра произвел в направлении армянских позиций свыше 1500 выстрелов. На восточном и северном участках ВС Азербайджана применили также ручные противотанковые гранатометы (РПГ).

Помимо вышеотмеченных нарушений, в направлении одной из боевых позиций, дислоцированных на восточном участке линии соприкосновения, 17 июня, около 21:45, ВС Азербайджана предприняли попытку диверсионного проникновения. Передовые подразделения Армии обороны Арцаха своевременно пресекли продвижение азербайджанских спецназовцев, отбросив их на исходные позиции.

 Самое значимое
Армения и 6 стран внесли в Совет Европы вопрос о репарациях за Вторую мировуюАрмения и 6 стран внесли в Совет Европы вопрос о репарациях за Вторую мировую
Документ касается отсутствия правового пути требовать компенсацию за убытки, понесенные в результате Второй мировой войны
Парламент Австралии впервые проведет обсуждения по Геноциду армянПарламент Австралии впервые проведет обсуждения по Геноциду армян
Движение за признание геноцида поддержали члены коалиционного правительства
Армения - в топ-10 стран по числу поездок в РоссиюАрмения - в топ-10 стран по числу поездок в Россию
Число туристских поездок из Армении в Россию составило 122 тысячи, на 7% меньше, чем за первые три месяца 2017 года.
Короткометражка украинского режиссера-армянина получила награду в КаннахКороткометражка украинского режиссера-армянина получила награду в Каннах
Кинолента победила в номинации «Экспериментальное кино»
Partner news
 Статьи
Убитый ребенок, истерзанные старики, отрезанные головы солдат

Зверства азербайджанцев в ходе апрельской войны

 Самое читаемое в разделе
Армянский паспорт дает свободу передвижения по 62 странам мира
Азербайджанский эксперт: Армяне разрушили планы Алиева по привлечению внимания к кадровым перестановкам
Пашинян: Армения хочет получать российский газ по более низкой цене
Президент РА: У армян в России должна быть возможность использовать свой язык
Главная
Все новости
Обзор: Армения и мир
Другие новости раздела
 Сюжет
 Последние новости
SpaceX отправила в космос робота За все время пребывания на МКС стаж его общения с персоналом не превысит трех часов.
Пользователи Instagram могут добавлять музыку в Stories Чтобы добавить музыкальное сопровождение к Истории, потребуется нажать на экран, как для добавления стикеров
Супруге Манвела Григоряна предъявлено обвинение в незаконном хранении и реализации оружия Амирян отпущена под подписку о невыезде
Премьер Армении: Готовы к обороне и контрудару как в воздухе, так и на земле «Сегодняшний праздничный вылет посвящен Дню Военно-воздушных сил Армении. Готовы к обороне и контрудару – в воздухе и на земле»,- написал Пашинян