Минобороны НКР: На передовой в Арцахе наблюдались перемещения вооружения и военной техники Азербайджана

PanARMENIAN.Net - В период с 24 по 30 июня ВС Азербайджана на линии соприкосновения карабахских и азербайджанских войск нарушили режим перемирия около 150 раз. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики).

За указанный период ВС Азербайджана из стрелкового оружия различного калибра произвели в направлении армянских позиций свыше 1500 выстрелов.

Помимо вышеотмеченных нарушений, в течение недели на различных участках передовой линии наблюдались перемещения вооружения и военной техники ВС Азербайджана, а в восточном направлении – миноискательное оборудование.

Передовые подразделения Армии обороны НКР продолжают осуществлять полноценный контроль на передовой, уверенно выполняя поставленную боевую задачу.

В период с 17 по 23 июня ВС Азербайджана на линии соприкосновения карабахских и азербайджанских войск нарушили режим перемирия около 150 раз. За указанный период ВС Азербайджана из стрелкового оружия различного калибра произвел в направлении армянских позиций свыше 1500 выстрелов. На восточном и северном участках ВС Азербайджана применили также ручные противотанковые гранатометы (РПГ).

Помимо вышеотмеченных нарушений, в направлении одной из боевых позиций, дислоцированных на восточном участке линии соприкосновения, 17 июня, около 21:45, ВС Азербайджана предприняли попытку диверсионного проникновения. Передовые подразделения Армии обороны Арцаха своевременно пресекли продвижение азербайджанских спецназовцев, отбросив их на исходные позиции.