Уволен министр по охране природы и природных ресурсов Карабаха
30 июня 2018 - 13:59 AMT
PanARMENIAN.Net - Президент Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) Бако Саакян подписал указ об освобождении Вазгена Микаеляна от должности министра по охране природы и природных ресурсов. Об этом сообщает пресс-служба президента НКР.
Отмечается, что Микаелян отстранен согласно собственному заявлению.
В соответствии с тем же указом обязанности министра по охране природы и природных ресурсов Республики Арцах временно возложены на первого заместителя министра по охране природы и природных ресурсов Артура Габриеляна.
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