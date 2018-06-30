Уволен министр по охране природы и природных ресурсов Карабаха

PanARMENIAN.Net - Президент Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) Бако Саакян подписал указ об освобождении Вазгена Микаеляна от должности министра по охране природы и природных ресурсов. Об этом сообщает пресс-служба президента НКР.

Отмечается, что Микаелян отстранен согласно собственному заявлению.

В соответствии с тем же указом обязанности министра по охране природы и природных ресурсов Республики Арцах временно возложены на первого заместителя министра по охране природы и природных ресурсов Артура Габриеляна.