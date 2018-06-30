Супруге Манвела Григоряна предъявлено обвинение в незаконном хранении и реализации оружия
30 июня 2018 - 17:13 AMT
PanARMENIAN.Net - Супруге депутата Национального собрания, председателя Союза добровольцев «Еркрапа», генерала в отставке Манвела Григоряна Назик Амирян предъявлено обвинение в незаконном приобретении, хранении, перевозке, реализации оружия, вооружений взрывчатых веществ и устройств группой лиц. Об этом сообщает Специальная следственная служба Армении.
Отмечается, что Амирян по предварительному сговору с Манвелом Григоряном и иными лицами хранила в частных домах на территории села Аршалуйс Армавирской области Армении вооружения: 17 606 патронов разного калибра, 20 боевых осколочных гранат Ф-1, 20 запалов «УЗРГМ-2», детонаторы, стартовые пороховые заряды, гранатомет РПГ-7В.
Амирян отпущена под подписку о невыезде.
Предварительное следствие продолжается.
Назик Амирян была задержана 27 июня.18 июня в Управление по противодействию коррупции и преступлениям против экономической деятельности Главного управления по борьбе с организованной преступностью Полиции Армении поступили оперативные данные о том, что на стоянке по адресу ул. Согомона Таронци 22 в Ереване припаркованы грузовые автомобили марок «УАЗ» и «ГАЗ», груженные консервами. При осмотре автомобилей было обнаружено 2980 мясных консервов с надписью «Не подлежит продаже, солдатский паек». Согласно заявлению водителей, банки перевозились из здания Союза добровольцев «Еркрапа» по адресу ул. Аршакуняц, 22 по указанию Назик Амирян – супруги задержанного председателя Союза, депутата Манвела Григоряна.
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