SpaceX отправила в космос робота
30 июня 2018 - 17:06 AMT
PanARMENIAN.Net - Компания SpaceX успешно запустила ракету Falcon 9 с мыса Канаверал в штате Флорида. Ракета несет грузовую капсулу Dragon и робота-помощника CIMON (Crew Interactive Mobile Companion) с системой искусственного интеллекта на Международную космическую станцию.
Робота CIMON создала компания Airbus, в качестве искусственного интеллекта используется система Watson AI от IBM. Он будет общаться с командой МКС и позволит испытать искусственный интеллект в космосе, пишет Ferra.ru.
Впрочем, за все время пребывания на МКС стаж его общения с персоналом не превысит трех часов.
Робот выглядит как шар со встроенным экраном. Он весит около пяти килограммов и оснащается 14 вентиляторами для передвижения по МКС в условиях невесомости. Помимо того, что на экран выводится различная полезная информация, он также имеет интерфейс с анимированным «лицом».
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PanARMENIAN.Net решил проверить, так ли это на самом деле, и поговорил с Алисой на разные темы, интересующие нас
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