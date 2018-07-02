Минобороны Армении показало видео горящего азербайджанского военного поста

PanARMENIAN.Net - Вечером 30 июня и утром 1 июля азербайджанские вооруженные силы в нахиджеванском направлении попытались осуществить инженерные работы по укреплению позиций. Об этом на своей странице в Facebook сообщил пресс-секретарь Минобороны Армении Арцрун Ованнисян.

По его словам, армянские вооруженные силы открыли ответный огонь и не позволили противнику осуществить эти действия.

«В результате обстрела армянской стороны полностью уничтожена и сгорела одна из позиций противника. В процессе перестрелки легкое (незначительное) ранение получил военнослужащий контрактной службы ВС РА Ваагн Самвелович Багдасарян 1974 года рождения», - сообщил Ованнисян.

Минобороны РА обнародовали видео горящего азербайджанского поста.