Минобороны Армении показало видео горящего азербайджанского военного поста (видео)
2 июля 2018 - 10:55 AMT
PanARMENIAN.Net - Вечером 30 июня и утром 1 июля азербайджанские вооруженные силы в нахиджеванском направлении попытались осуществить инженерные работы по укреплению позиций. Об этом на своей странице в Facebook сообщил пресс-секретарь Минобороны Армении Арцрун Ованнисян.
По его словам, армянские вооруженные силы открыли ответный огонь и не позволили противнику осуществить эти действия.
«В результате обстрела армянской стороны полностью уничтожена и сгорела одна из позиций противника. В процессе перестрелки легкое (незначительное) ранение получил военнослужащий контрактной службы ВС РА Ваагн Самвелович Багдасарян 1974 года рождения», - сообщил Ованнисян.
Минобороны РА обнародовали видео горящего азербайджанского поста.
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