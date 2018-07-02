Протесты из-за нехватки воды в Иране переросли в столкновения с полицией
2 июля 2018 - 11:05 AMT
PanARMENIAN.Net - Мирные протесты из-за нехватки воды переросли 30 июня в столкновения демонстрантов с полицией в городе Хорремшехр на юго-западе Ирана.
Митингующие забросали правоохранительные органы камнями и строительным мусором. В ответ полицейские применили слезоточивый газ. Был нанесен ущерб нескольким сооружениям, включая Музей священной обороны, посвященный восьмилетней войне против Ирака, и один из мостов, пишет Deutsche Welle со ссылкой на государственное информагентство IRNA.
Между тем на распространяемых в Twitter видеозаписях слышны звуки выстрелов и видно, как группы людей пытаются скрыться с места происшествия. Как передает агентство AP, по всей видимости, правоохранительные органы открыли огонь по демонстрантам. Телеканал CNN в свою очередь сообщает со ссылкой на посты в соцсетях о гибели минимум одного человека. В официальных источниках подтверждения этой информации пока нет. Полностью установить достоверность кадров по независимым источникам на данный момент не представляется возможным.
Между тем губернатор провинции Хузестан Голям Реза Шариати принес извинения за произошедшее: «Мы просим прощения… Мы решаем проблему и работаем, чтобы устранить оправданные опасения граждан».
Инцидент возник из-за прорыва труб. В результате было нарушено снабжение питьевой водой в ряде городов провинции. Ситуация осложнялась тем, что на протяжении нескольких дней температура воздуха достигала 45 градусов по Цельсию. В результате вспыхнули протесты, демонстранты в соцсетях стали требовать отставки правительства.
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