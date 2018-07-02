Премьер Армении отправится в Брюссель 11 июля
2 июля 2018 - 12:38 AMT
PanARMENIAN.Net - Рабочий визит премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Брюссель запланирован на 11-12 июля. Об этом заявил 2 июля на брифинге пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян.
В рамках визита Пашинян встретится с руководством Европейского союза.
По словам Балаяна, в июле планируются также несколько зарубежных визитов министра иностранных дел Армении, однако сроки пока не уточнены.
6 июля предусматривается визит постоянного секретаря и главы дипломатической службы МИД ВеликобританииСимона Макдональда в Армению.
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