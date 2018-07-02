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Курды и коалиция убили главного финансиста ИГ в Ираке

Курды и коалиция убили главного финансиста ИГ в Ираке
2 июля 2018 - 11:39 AMT

PanARMENIAN.Net - Курдские военизированные формирования пешмерга при поддержке возглавляемой США коалиции уничтожили главного финансиста террористической группировки «Исламское государство» (ИГ) в Ираке. Об этом заявил командующий силами ополчения в городе Махмур Сирван Барзани.

Отмечается, что в ходе совместной операции удалось ликвидировать трех полевых командиров ИГ, в том числе боевика Абу Убейду, который отвечал за финансирование, пишет Lenta.ru со ссылкой на телеканал Rudaw.

Боевики укрывались в горном районе близ Махмура.

Террористы ИГ оккупировали часть территории Ирака летом 2014 года. Через год при поддержке международной коалиции иракские власти начали широкомасштабную кампанию по освобождению районов, захваченных боевиками. В декабре 2017 года премьер-министр Ирака Хейдар аль-Абади объявил об окончательной победе над ИГ, отметив, что угроза терроризма в стране по-прежнему сохраняется.

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Lenta.ru: Курды убили главного финансиста ИГ в Ираке
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