Курды и коалиция убили главного финансиста ИГ в Ираке
2 июля 2018 - 11:39 AMT
PanARMENIAN.Net - Курдские военизированные формирования пешмерга при поддержке возглавляемой США коалиции уничтожили главного финансиста террористической группировки «Исламское государство» (ИГ) в Ираке. Об этом заявил командующий силами ополчения в городе Махмур Сирван Барзани.
Отмечается, что в ходе совместной операции удалось ликвидировать трех полевых командиров ИГ, в том числе боевика Абу Убейду, который отвечал за финансирование, пишет Lenta.ru со ссылкой на телеканал Rudaw.
Боевики укрывались в горном районе близ Махмура.
Террористы ИГ оккупировали часть территории Ирака летом 2014 года. Через год при поддержке международной коалиции иракские власти начали широкомасштабную кампанию по освобождению районов, захваченных боевиками. В декабре 2017 года премьер-министр Ирака Хейдар аль-Абади объявил об окончательной победе над ИГ, отметив, что угроза терроризма в стране по-прежнему сохраняется.
Самое значимое
БПЛА приспособлен к длительным полетам на средних и больших высотах
Отмечается, что это первые вертолеты несоветского и нероссийского производства, которые приняты на вооружение азербайджанской армией
Обсуждение должно было состояться 12 июня, однако законодательный орган Израиля перенес дебаты на более поздний срок
По его данным, причиной смерти повара стало самоубийство
Partner news
Последние новости
Премьер Армении отправится в Брюссель 11 июля В рамках визита Пашинян встретится с руководством Европейского союза.
Минобороны Армении показало видео горящего азербайджанского военного поста (видео) По его словам, армянские вооруженные силы открыли ответный огонь и не позволили противнику осуществить эти действия
SpaceX отправила в космос робота За все время пребывания на МКС стаж его общения с персоналом не превысит трех часов.
Пользователи Instagram могут добавлять музыку в Stories Чтобы добавить музыкальное сопровождение к Истории, потребуется нажать на экран, как для добавления стикеров