Финальный сезон «Игры престолов» станет самым кровавым и жестоким в истории сериала
2 июля 2018 - 13:56 AMT
PanARMENIAN.Net - Британская актриса Софи Тернер заявила, что заключительный сезон «Игры престолов» станет самым кровавым и эмоциональным в истории сериала.
«Это же «Игра престолов». Она станет еще кровавее, там будет больше смертей, она будет эмоциональнее и напряженнее всех предыдущих частей», — призналась Тернер, пишет Lenta.ru со ссылкой на Esquire.
Актриса добавила, что обрадовалась тому, как завершается история ее персонажа, Сансы Старк. «Я всегда чувствовала, что она учится и приспосабливается. И в какой то момент это должно было превратить ее в воительницу. Я была крайне довольна, когда это произошло, и я очень рада тому, как развернулась ее сюжетная линия», — поведала Тернер.
«Игра престолов» выходит на канале HBO с 2011 года. Седьмой сезон завершился 28 августа, последний показанный эпизод установил рекорд среди сериалов по просмотрам. Премьера восьмой, финальной части запланирована на весну 2019 года.
Самое значимое
Для участия в фестивале приглашаются все желающие армянские производители и экспортеры шоколада
Кресло режиссера триллера занял Джон Фэллон, известный по фильмам Американская сила (2014), Смертельная гонка (2008) и пр
Принимая награду, Кардашьян пошутила: «Я шокирована присуждением этой фэшн-награды, поскольку я практически все время хожу голой. Но это большая честь для меня».
По ее словам, съемочный процесс устроен таким образом, что даже актеры не всегда понимают, какой отрезок истории записывается в конкретный момент
Partner news
Последние новости
Азербайджан купит у Украины 10 самолетов Ан-178 По его словам, в ближайшие пять лет госпредприятие «Антонов» при благоприятном сценарии рассчитывает выпустить минимум пять-восемь самолетов, в идеале – десять.
В Армении увеличилось производство планшетов и компьютеров По данным Национальной статистической службы за отчетный период было выпущено 233 компьютера по сравнению с 222 компьютерами за аналогичный период 2017 года
Армения инвестировала около $1 млн в Грузии за 3 месяца 2018 года В тот же период Азербайджан вложил в Грузии $81 млн.
Глава ГШ ВС Армении: Поводов для беспокойства в связи с учениями в Азербайджане нет «Ситуация контролируется. Ведется нормальная работа. Поводов для беспокойства нет», - сказал он журналистам