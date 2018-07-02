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Финальный сезон «Игры престолов» станет самым кровавым и жестоким в истории сериала

Финальный сезон «Игры престолов» станет самым кровавым и жестоким в истории сериала
2 июля 2018 - 13:56 AMT

PanARMENIAN.Net - Британская актриса Софи Тернер заявила, что заключительный сезон «Игры престолов» станет самым кровавым и эмоциональным в истории сериала.

«Это же «Игра престолов». Она станет еще кровавее, там будет больше смертей, она будет эмоциональнее и напряженнее всех предыдущих частей», — призналась Тернер, пишет Lenta.ru со ссылкой на Esquire.

Актриса добавила, что обрадовалась тому, как завершается история ее персонажа, Сансы Старк. «Я всегда чувствовала, что она учится и приспосабливается. И в какой то момент это должно было превратить ее в воительницу. Я была крайне довольна, когда это произошло, и я очень рада тому, как развернулась ее сюжетная линия», — поведала Тернер.

«Игра престолов» выходит на канале HBO с 2011 года. Седьмой сезон завершился 28 августа, последний показанный эпизод установил рекорд среди сериалов по просмотрам. Премьера восьмой, финальной части запланирована на весну 2019 года.

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Lenta.ru: Финал «Игры престолов» станет самым кровавым и жестоким в истории сериала
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