Балаян: Для полноценного контроля в нахиджеванском направлении ВС Армении не нужна помощь

PanARMENIAN.Net - Пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян 2 июля на брифинге коснулся провокационных действий ВС Азербайджана в последние дни на границе с Арменией в нахиджеванском направлени.

«Об этом наши партнеры были оперативно проинформированы»,- отметил он, пишет Panorama.am.

Что касается возможности размещения сил ОДКБ в нахиджеванском направлении, Балаян отметил: «Не думаю, что ВС Армении нуждаются в содействии извне для осуществления полноценного контроля над ситуацией в нахиджеванском направлении. Защита границ возложена на ВС Армении. Как показывают события последних дней, ВС Армении уверенно и эффективно выполняет возложенную задачу».

В ответ на вопрос, какие действия предпринимает армянская сторона, когда Азербайджан без предупреждения проводит крупные военные учения, Балаян отметил, что Армения годами применяет практику предупреждения иностранные полномочные органы об этом.

«Это должно служить поводом для беспокойства не только для Армении, но всех коллег по ОБСЕ и соответствующему соглашению. Подобное поведение – очередное свидетельство того, что Азербайджан является безответственным игроком на международной арене», – сказал Балаян.

Пресс-секретарь МИД Армении ответил и на вопрос об организованной властями Азербайджана поездке группы российских политологов и экспертов на высоту Леле-тепе.

«Разве могли путешествующие за счет Азербайджана российские эксперты выступить с другими заявлениями? Ясно, что все это театрализованное представление, целью которого были именно прозвучавшие заявления. Официальная позиция России по армяно-российским отношениям и карабахской проблеме известна на всех уровнях. Азербайджан пытается организовать шоу, но оно провалилось. Понятно, что от российских экспертов иных заявлений ждать и не стоило», – добавил Балаян.

Вечером 30 июня и утром 1 июля азербайджанские вооруженные силы в нахиджеванском направлении попытались осуществить инженерные работы по укреплению позиций. Об этом на своей странице в Facebook сообщил пресс-секретарь Минобороны Армении Арцрун Ованнисян. По его словам, армянские вооруженные силы открыли ответный огонь и не позволили противнику осуществить эти действия.

Минобороны РА обнародовало видео горящего азербайджанского поста.