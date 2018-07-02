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Астроном Ерванд Терзян получил высшую награду NASA

Астроном Ерванд Терзян получил высшую награду NASA
2 июля 2018 - 18:54 AMT

PanARMENIAN.Net - Ученый, профессор Корнельского университета США (Cornell University), американский астроном армянского происхождения Ерванд Терзян удостоился высшей награды Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA). Об этом сообщается на сайте университета.

Терзян получил медаль «За выдающуюся службу» (NASA Distinguished Service Medal).

Церемония вручения награды пройдет 2 августа, награду ученому вручит глава NASA Джим Бриденстайн.

«Доктор Ерванд Терзян посвятил свою жизнь образованию, государственной службе и научно-исследовательской деятельности. Он использовал свой энтузиазм в области освоения космоса и образования, чтобы передат вдохновляющий опыт студентам и широкой общественности по всей стране», – говорится в заявлении NASA.

Терзян родился в Египте в 1939 году. Терзян известен своими исследованиями в области эволюции звезд и открытием газообразного водорода между далекими галактиками - находкой, которая указывает на присутствие невидимого вещества в межгалактическом пространстве. Он является автором 235 научных трудов и редактором семь книг.

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Carl Sagan Institute. NASA AWARDS ITS HIGHEST HONOR TO YERVANT TERZIAN
Armeniasputnik.am. Նա արժանի է այդ շքանշանին. NASA–ն կպարգևատրի հայտնի աստղագետ Երվանդ Թերզյանին
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