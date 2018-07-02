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В Армении увеличилось производство планшетов и компьютеров

В Армении увеличилось производство планшетов и компьютеров
2 июля 2018 - 19:17 AMT

PanARMENIAN.Net - Производство компьютеров в Армении в январе-мае 2018 года увеличилось на 5% по сравнению с тем же периодом 2017 года.

По данным Национальной статистической службы за отчетный период было выпущено 233 компьютера по сравнению с 222 компьютерами за аналогичный период 2017 года.

За пять месяцев текущего года производство планшетов также выросло в 4,1 раза. Было произведено 224 планшета вместо с 55 в 2017 году.

В этом году в Армении не было произведено сотовых телефонов, тогда как в 2017 году в стране было произведено 230 смартфонов.

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