В Армении увеличилось производство планшетов и компьютеров

PanARMENIAN.Net - Производство компьютеров в Армении в январе-мае 2018 года увеличилось на 5% по сравнению с тем же периодом 2017 года.

По данным Национальной статистической службы за отчетный период было выпущено 233 компьютера по сравнению с 222 компьютерами за аналогичный период 2017 года.

За пять месяцев текущего года производство планшетов также выросло в 4,1 раза. Было произведено 224 планшета вместо с 55 в 2017 году.

В этом году в Армении не было произведено сотовых телефонов, тогда как в 2017 году в стране было произведено 230 смартфонов.