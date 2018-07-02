Азербайджан купит у Украины 10 самолетов Ан-178
2 июля 2018 - 18:59 AMT
PanARMENIAN.Net - Украинское государственное предприятие «Антонов» заключило твердый контракт с Азербайджаном на производство десяти самолетов Ан-178. Об этом сообщил президент компании Александр Донец в интервью LIGA.net.
По его словам, в ближайшие пять лет госпредприятие «Антонов» при благоприятном сценарии рассчитывает выпустить минимум пять-восемь самолетов, в идеале – десять.
Донец отметил, что серийный Ан-178 будет оснащен новыми моторами производства Мотор Сич - Д-436ФМ. По словам президента компании, самолеты будут изготовлены после проведения полного импортозамещения российских комплектующих и испытаний.
«Две недели назад азербайджанская делегация приезжала к нам на переговоры. Должен отметить, что они профессионально подходят к вопросу, прекрасно ориентируются в ситуации, понимая, что мы не можем строить и поставлять машину с российскими комплектующими. Самолет им нужен, поэтому заказчик готов ждать, пока мы закончим работу над импортозамещением», - отметил Донец.
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