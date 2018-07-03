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Шармазанов: Серж Саргсян никогда не давал своего согласия на возврат Азербайджану 5 территорий

Шармазанов: Серж Саргсян никогда не давал своего согласия на возврат Азербайджану 5 территорий
3 июля 2018 - 11:59 AMT

PanARMENIAN.Net - Вице-спикер парламента Армении, пресс-секретарь Республиканской партии Эдуард Шармазанов назвал откровенной ложью и бредом высказывания в Азербайджане лидера международного евразийского движения Александра Дугина в связи с вопросом карабахского урегулирования.

«Бывший президент Армении Серж Саргсян никогда не давал своего согласия на возврат Азербайджану пяти территорий. Это откровенная ложь и маразм. Более того, утверждения некоторых политологических кругов о том, что бывший президент попросил время, чтобы решить этот вопрос после своего избрания в должности премьер-министра Армении, являются откровенной провокацией, откровенной ложью и откровенным бредом», - заявил Шармазанов, передает Aysor.am.

По его словам, в основе деятельности Саргсяна и Республиканской партии – проармянское решение карабахского вопроса, полноценная реализация права народа Арцаха на самоопределение.

Ранее участники конференции «Азербайджан – единственный союзник России на Южном Кавказе» побывали на стратегической высоте Лелетепе на арцахско-азербайджанской границе. На Лелетепе поднялись лидер Международного Евразийского движения Александр Дугин, депутат Госдумы России Дмитрий Савельев, общественный деятель Максим Шевченко и известный военный эксперт Игорь Коротченко.

«Надо понимать, что признание Карабаха частью Азербайджана является единственной позицией России. Так же считает весь мир. Здесь нет никаких разночтений. Без азербайджанцев Карабах не может существовать»,- заявил Дугин. По его словам, Серж Саргсян «обещал после избрания премьером передатьАзербайджану 5 территорий».

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