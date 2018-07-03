Производство водки и виски в Армении резко сократилось

PanARMENIAN.Net - В январе-мае 2018 года объем производства водки в Армении сократился на 45% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

По данным Национальной статистической службы, за отчетный период производство виски сократилось на 43%.

За пять месяцев 2018 года производство коньяка снизилось на 10%, шампанского - на 5%.

Вместо этого производство ликера увеличилось в 6,7 раза, вина - на 7,3%, пива - на 6,2%. А производство безалкогольных напитков увеличилось на 35,8%.