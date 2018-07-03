Deutsche Welle - о новой власти в Армении: Успешны ли участники протестов в роли министров

PanARMENIAN.Net - В середине мая премьер-министр Армении Никол Пашинян, назначенный на эту должность после многодневных уличных протестов, сформировал новое правительство. Средний возраст министров составил немногим больше 40 лет.

Как и обещал Никол Пашинян, в новом правительстве не оказалось бизнесменов и олигархов, что, в целом, вызвало одобрительную реакцию в обществе. Более скептично население страны отнеслось к тому, что на ответственные должности попали преимущественно молодые люди без опыта административной работы, пишет Deutsche Welle.

По какому принципу Пашинян формировал новый кабинет министров? Армянский политолог Микаэл Золян выделяет в нем три группы. «Первая - команда Пашиняна, люди, состоявшие в партии «Гражданский договор» и активно участвовавшие в протестном движении», - поясняет эксперт. Среди их плюсов он называет «молодость, энергичность, хорошую незапятнанную репутацию, умение использовать современные способы коммуникации».

«Любопытно, что огромной популярностью в народе пользуется директор Службы национальной безопасности (СНБ) 39-летний Артур Ванецян, в то время как в прежние времена людей, занимавших этот пост, боялись и даже ненавидели. За полтора месяца работы он успел раскрыть многомиллионные преступные схемы с участием чиновников комитета по госдоходам, выявить случаи превышения должностных полномочий и присвоения в особо крупных размерах в отдельных войсковых частях. Не ушли от ответственности и родственники бывшей армянской верхушки. Уже возбуждены уголовные дела против брата и членов семьи экс-президента страны Сержа Саргсяна»,- отмечает издание.

Среди главных минусов этой группы - отсутствие опыта работы на высоких должностях, хотя, как отмечает Микаэль Золян, в нынешних условиях это, скорее, плюс.

«Другая группа - условно, технократы, хорошие профессионалы, работавшие на относительно важных позициях при предыдущей власти, но не замеченные в коррупционных скандалах», - разъясняет эксперт. Третью же группу, по его словам, составили союзники Пашиняна из других партий, вошедших в коалиционное правительство. С некоторыми из этих партий сотрудничество носит временный характер, поскольку «Процветающая Армения» и «Дашнакцутюн», скорее всего, пойдут на новые выборы в парламент отдельно, прогнозирует политолог.

Эксперт Армянского центра политических и международных исследований Рубен Меграбян главным достижением нового правительства называет то, что власть исполнила свое обещание бороться с коррупцией.По его мнению, самая главная задача, которую еще предстоит решить новой власти, - это искоренить коррупцию как явление, не допустить ее мимикрии к новым условиям, а также не допустить «бегства» больших денег из страны, что может грозить реальным ухудшением экономической ситуации.

Другим плюсом нового правительства Микаэл Золян называет прозрачность его деятельности: «И Пашинян, и члены его кабинета охотно идут на общение с прессой, поддерживают непосредственные контакты с обществом через соцсети». Так, сам премьер, министры здравоохранения и образования регулярно выходят в прямой эфир в соцсетях и отвечают на вопросы пользователей.

Среди минусов нового правительства эксперт называет отсутствие общей стратегии реформ и недостаток координации между различными ведомствами, правда, оговаривается, что происходит это ввиду недостаточной сработанности членов команды.

Тем не менее, слишком много времени на раскачку у нового правительства нет, заключает Рубен Меграбян: «Уже в начале осени, когда исполнится 100 дней его работы, все нерешенные вопросы могут быть подняты со всей остротой не только оппонентами, но и теми, кто поддерживает новую власть».