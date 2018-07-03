Азербайджан проводит военные учения также в Нахиджеване
3 июля 2018 - 11:22 AMT
PanARMENIAN.Net - В частях и подразделениях ПВО расположенной в Нахиджеване Отдельной Общевойсковой армии Азербайджана начались специальные тактические учения с боевыми стрельбами.
Учения начались с боевой тревоги, были отражены первые удары условного воздушного противника, проведены боевые действия в пунктах управления и командных пунктах, пишет Haqqin.az.
Отмечается, что на этапе боевых стрельб «воздушные и наземные цели противника были уничтожены силами ПВО».
К учениям привлечены имитирующие воздушного противника ВВС Отдельной Общевойсковой армии.
Со 2 по 6 июля ВС Азербайджана проводят широкомасштабные учения. К учениям привлечены до 20 тысяч личного состава военнослужащих, до 120 единиц танков и другой бронетехники, свыше 200 ракетно-артиллерийских установок разного калибра, реактивных систем залпового огня и минометов, до 30 единиц армейской и фронтовой авиации различного назначения. В ходе учений будет отрабатываться наступательная операция, предусматривается также проведение боевых стрельб с применением самых современных видов вооружения и военной техники.
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