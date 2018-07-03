В Армении задержан начальник охраны Гагика Царукяна
3 июля 2018 - 11:38 AMT
PanARMENIAN.Net - Начальник службы безопасности армянского олигарха и лидера парламентского «Блока «Царукян» Гагика Царукяна Эдуард Бабаян. Об этом сообщает советник главы Следственного комитета Сона Трузян.
Бабаян задержан по статье 112-й Уголовного кодекса Армении в связи с подозрением в умышленном нанесении тяжкого вреда здоровью.
Подробности будут представлены позже.
Гагик Царукян - крупный предприниматель и политический деятель Армении. Основатель партии «Процветающая Армения» и лидер парламентского «Блока «Царукян», депутат Национального собрания РА с 2003 года, президент Национального олимпийского комитета Армении (был переизбран 4 декабря 2008 года). Считается крупнейшим олигархом Армении, ключевым бизнес-партнером второго президента РА Роберта Кочаряна.
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