В Армении задержан начальник охраны Гагика Царукяна

PanARMENIAN.Net - Начальник службы безопасности армянского олигарха и лидера парламентского «Блока «Царукян» Гагика Царукяна Эдуард Бабаян. Об этом сообщает советник главы Следственного комитета Сона Трузян.

Бабаян задержан по статье 112-й Уголовного кодекса Армении в связи с подозрением в умышленном нанесении тяжкого вреда здоровью.

Подробности будут представлены позже.

Гагик Царукян - крупный предприниматель и политический деятель Армении. Основатель партии «Процветающая Армения» и лидер парламентского «Блока «Царукян», депутат Национального собрания РА с 2003 года, президент Национального олимпийского комитета Армении (был переизбран 4 декабря 2008 года). Считается крупнейшим олигархом Армении, ключевым бизнес-партнером второго президента РА Роберта Кочаряна.