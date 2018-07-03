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Вайнштейну предъявлены новые обвинения

Вайнштейну предъявлены новые обвинения
3 июля 2018 - 13:02 AMT

PanARMENIAN.Net - Окружной прокурор Манхэттена Сайрус Вэнс предъявил известному американскому кинопродюсеру Харви Вайнштейну, проходящему по делу об изнасиловании, дополнительно еще три обвинения. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Следствие подозревает Вайнштейна в совершении «противозаконного полового акта» и участии еще в двух эпизодах сексуального характера, противоречащих законодательству. Продюсер, в частности, мог «заниматься насильственным принуждением к оральному сексу» в июле 2006 года, пишет Deutsche Welle со ссылкой на агентство AP.

В конце мая Вайнштейну официально были предъявлены обвинения в изнасиловании и совершении незаконного сексуального акта. Решение было вынесено так называемым большим жюри - коллегией присяжных заседателей, которая определяет обоснованность и целесообразность вынесения официальных обвинений.

Вайнштейна, в частности, подозревают в изнасиловании 1-й степени, то есть совершенном при отягчающих обстоятельствах - посредством насильственного принуждения, зачастую с применением оружия. Это преступление наказуемо лишением свободы на срок до 25 лет либо пожизненно. Кроме того, подследственному вменяют в вину изнасилование 3-й степени - это более легкая форма, когда жертва не давала «явно выраженного согласия» на совершение сексуального акта.

Следствие в отношении знаменитого продюсера идет уже многие месяцы. Органы юстиции Лос-Анджелеса и Лондона проводят собственные расследования. 25 мая 66-летний Вайнштейн в сопровождении адвокатов сдался полиции на юге Манхэттена.

Скандал вокруг Харви Вайнштейна разразился в октябре 2017 года. Это дело вызвало общемировые дебаты о сексуальных домогательствах под хештегом #MeToo. О претензиях к продюсеру заявили более 70 женщин. Вайнштейн признал факты неподобающего поведения, однако по-прежнему отвергает обвинения в сексуальных действиях не по обоюдному согласию.

Ссылки по теме:
Deutsche Welle: Харви Вайнштейну предъявлены новые обвинения
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