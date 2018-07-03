Вайнштейну предъявлены новые обвинения
3 июля 2018 - 13:02 AMT
PanARMENIAN.Net - Окружной прокурор Манхэттена Сайрус Вэнс предъявил известному американскому кинопродюсеру Харви Вайнштейну, проходящему по делу об изнасиловании, дополнительно еще три обвинения. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры.
Следствие подозревает Вайнштейна в совершении «противозаконного полового акта» и участии еще в двух эпизодах сексуального характера, противоречащих законодательству. Продюсер, в частности, мог «заниматься насильственным принуждением к оральному сексу» в июле 2006 года, пишет Deutsche Welle со ссылкой на агентство AP.
В конце мая Вайнштейну официально были предъявлены обвинения в изнасиловании и совершении незаконного сексуального акта. Решение было вынесено так называемым большим жюри - коллегией присяжных заседателей, которая определяет обоснованность и целесообразность вынесения официальных обвинений.
Вайнштейна, в частности, подозревают в изнасиловании 1-й степени, то есть совершенном при отягчающих обстоятельствах - посредством насильственного принуждения, зачастую с применением оружия. Это преступление наказуемо лишением свободы на срок до 25 лет либо пожизненно. Кроме того, подследственному вменяют в вину изнасилование 3-й степени - это более легкая форма, когда жертва не давала «явно выраженного согласия» на совершение сексуального акта.
Следствие в отношении знаменитого продюсера идет уже многие месяцы. Органы юстиции Лос-Анджелеса и Лондона проводят собственные расследования. 25 мая 66-летний Вайнштейн в сопровождении адвокатов сдался полиции на юге Манхэттена.
Скандал вокруг Харви Вайнштейна разразился в октябре 2017 года. Это дело вызвало общемировые дебаты о сексуальных домогательствах под хештегом #MeToo. О претензиях к продюсеру заявили более 70 женщин. Вайнштейн признал факты неподобающего поведения, однако по-прежнему отвергает обвинения в сексуальных действиях не по обоюдному согласию.
Самое значимое
БПЛА приспособлен к длительным полетам на средних и больших высотах
Отмечается, что это первые вертолеты несоветского и нероссийского производства, которые приняты на вооружение азербайджанской армией
Обсуждение должно было состояться 12 июня, однако законодательный орган Израиля перенес дебаты на более поздний срок
По его данным, причиной смерти повара стало самоубийство
Partner news
Последние новости
В Армении задержан начальник охраны Гагика Царукяна Бабаян задержан по подозрению в нанесении тяжких телесных повреждений
Deutsche Welle - о новой власти в Армении: Успешны ли участники протестов в роли министров Как и обещал Никол Пашинян, в новом правительстве не оказалось бизнесменов и олигархов, что, в целом, вызвало одобрительную реакцию в обществе
Производство водки и виски в Армении резко сократилось За пять месяцев 2018 года производство коньяка снизилось на 10%, шампанского - на 5%
Шармазанов: Серж Саргсян никогда не давал своего согласия на возврат Азербайджану 5 территорий По его словам, в основе деятельности С.Саргсяна и Республиканской партии – проармянское решение карабахского вопроса, полноценная реализация права народа Арцаха на самоопределение