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Глава комиссии НС РА обратился в бундестаг по вопросу военного сотрудничества Германии и Азербайджана

Глава комиссии НС РА обратился в бундестаг по вопросу военного сотрудничества Германии и Азербайджана
3 июля 2018 - 14:15 AMT

PanARMENIAN.Net - Председатель Постоянной комиссии Национального собрания Армении по внешним связям Армен Ашотян 3 июля официально обратился к председателю внешнеполитического комитета бундестага ФРГ Норберту Рёттгену. Об этом Ашотян написал на своей странице в соцсети Facebook.

В письме Ашотян выразил обеспокоенность в связи с подписанием меморандума о намерениях касательно сотрудничества между немецким оборонным концерном Rheinmetall и Минобороны Азербайджана в сфере вооружения.

«Подобное обращение я направил также руководителю парламентской группы дружбы Германия-Южный Кавказ бундестага Вольфгангу Бёрнзену», – написал Ашотян.

Ранее стало известно, что немецкий оборонный концерн Rheinmetall намерен заключать сделки с Азербайджаном. В середине июня представитель немецкой компании Джон Тейлор и тогдашний министр оборонной промышленности Азербайджана Явер Джамалов (Джамалов скончался несколько дней назад - ред.) подписали декларацию «о будущем двустороннем сотрудничестве». Подписание состоялось на выставке оборонной промышленности Eurosatory вблизи Парижа.

По данным немецкого концерна, в документе подчеркивается, что Rheinmetall окажет услуги, не подпадающие под эмбарго Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

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Запись Армена Ашотяна в Facebook
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