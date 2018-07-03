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Компания Light выпустит смартфон с 9 камерами

Компания Light выпустит смартфон с 9 камерами
3 июля 2018 - 13:34 AMT

PanARMENIAN.Net - Компания Light, которая получила известность благодаря фотоаппарату L16, оснащенному 16 встроенными объективами, готовит к выпуску новое устройство — смартфон с 9 камерами.

Главная идея, которую Light пытается реализовывать в своих устройствах, — использование для каждой фотографии сразу полного набора объективов с разными характеристиками. Предполагается, что это улучшает возможности съемки в условиях плохого освещения, а также позволяет менять точку фокуса, глубину резкости и настройки экспозиции уже на этапе обработки фото. Новый смартфон сможет делать 64-мегапиксельные снимки, пишет Bird in Flight со ссылкой на Washington Post.

Других подробностей о будущем устройстве пока мало. В компании лишь сообщили, что планируют выпустить его уже в 2018 году.

Выпуск первого продукта Light, камеры L16, для многих обернулся разочарованием — несмотря на огромные ожидания и собранные $30 миллионов инвестиций. После того как фотоаппарат получили первые клиенты, многие заявили, что ожидали от камеры большего, и выразили надежду, что в будущем Light усовершенствуют ее возможности.

Ссылки по теме:
Bird in Flight: Компания Light выпустит смартфон с 9 камерами: ранее она создала фотоаппарат с 16 объективами
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