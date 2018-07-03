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Полиция Британии подозревает двух мужчин в отравлении Скрипалей

Полиция Британии подозревает двух мужчин в отравлении Скрипалей
3 июля 2018 - 13:41 AMT

PanARMENIAN.Net - Британская полиция подозревает двух мужчин в покушении на российского экс-агента Сергея Скрипаля и его дочь Юлию, совершенном 4 марта в городе Солсбери с помощью боевого нервно-паралитического вещества.

Следствие считает, что эти два ключевых подозреваемых почти наверняка имеют тесную связь с Россией, пишет Deutsche Welle со ссылкой на британскую газету The Sun.

Как полагает полиция, оба покинули Великобританию в течение 24 часов после покушения и сейчас находятся в России под защитой президента РФ Владимира Путина.

Сергей и Юлия Скрипаль 4 марта были найдены без сознания на лавке в центре Солсбери. По данным следствия, отравляющее вещество было нанесено на дверную ручку в доме экс-сотрудника ГРУ примерно за сутки до отравления.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй 12 марта заявила, что Скрипали, вероятнее всего, были отравлены нервно-паралитическим веществом под кодовым названием «Новичок» (А-234), разработанным в СССР. 12 апреля эксперты ОЗХО подтвердили выводы Лондона о природе вещества, которым отравили Скипалей. В Москве решительно отвергают все обвинения.

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