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Апатурай: НАТО хочет углубить отношения с Арменией

Апатурай: НАТО хочет углубить отношения с Арменией
3 июля 2018 - 16:15 AMT

PanARMENIAN.Net - НАТО желает еще более углубить отношения с Арменией и готов содействовать правительству премьер-министра Армении Никола Пашиняна в расширении проводимых реформ. Об этом заявил спецпредставитель генсека НАТО по Центральной Азии и Кавказу Джеймс Аппатурай, передает Радио «Свобода».

В частности, речь идет о программе по сокращению коррупционных рисков в сфере обороны.

«Уверен, что после смены власти в Армении наше стабильное сотрудничество продолжится», - отметил Аппатурай.

По его словам, НАТО приветствует вклад Армении в миротворческие миссии в Афганистане и Западных Балканах. Он также сообщил, что на следующей неделе Пашинян посетит Брюссель.

«Премьер Армении примет участие в саммите НАТО. Надеюсь, что представится возможность обменяться мнениями с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом», - отметил Аппатурай.

Рабочий визит премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Брюссель запланирован на 11-12 июля. В рамках визита Пашинян встретится с руководством Европейского союза.

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