В 2020 году в Армении проведут перепись населения

PanARMENIAN.Net - Перепись населения пройдет в Армении в 2020 году. Проект соответствующего решения включен в повестку дня заседания правительства РА 4 июля.

Для проведения переписи населения правительство выделит Статистическому комитету РА около 90 миллионов драмов из государственного бюджета.

Закон РА «О переписи населения» был принят Национальным собранием 12 октября 1999 года.Последняя перепись населения в Армении была проведена в 2011 году.