Минобороны РА: Активные передвижения на границе могут быть частью определенного плана Азербайджана

PanARMENIAN.Net - В течение последних 1-1,5 лет ВС Азербайджана на передовой в Карабахе почти не стреляют: этот факт плюс активные передвижения военной техники на линии соприкосновения могут быть частью определенного плана. Об этом заявил в ходе состоявшейся 3 июля пресс-конференции пресс-секретарь министра обороны Армении Арцрун Ованнисян.

Ованнисян напомнил, что Минобороны РА еще в марте-апреле сообщало о передвижениях сил противника на передовой, однако некоторыми людьми данные сведения не воспринимались всерьез, пишет Panorama.am.

«Было бы наивно недооценивать противника. Ясно, что и наши шаги нервируют противника. Не так, что в Азербайджане не боятся наших шагов и действий. В конце концов, мы тоже прекрасно вооружены и у нас также есть собственные программы. В течение последних 1-1,5 лет противник на передовой почти не стреляет. Этот факт плюс активные передвижения на границе могут быть частью определенного плана. Не могу раскрыть все скобки. Если посмотрим с точки зрения притупления внимания другой стороны, с точки зрения тренировок собственных войск, то это конкретные шаги», – отметил пресс-секретарь.

По словам Ованнисяна, однако, это не значит, что армянская сторона все это время находилась в роли пассивного наблюдателя. Ованнисян не пожелал представить подробностей, однако заверил, что, в первую очередь, армянская сторона укрепила свои позиции.

«В Нахиджеване не происходит ничего такого, чего никогда не было на передовой. Исключительно с военной точки зрения в Нахиджеване происходит то, что, к примеру, происходило в Тавушском направлении лет 10 назад или же в Нагорном Карабахе 20 лет назад», – заявил Ованнисян.

«Иными словами, расстояния между боевыми позициями, конторы дислоцированных по принципу обособленных блокпостов позиций претерпевают изменения. Они пытаются приблизить их, занять более выгодные позиции, что, конечно же, увеличивает риск, что позиции станут досягаемыми для обстрела стрелковым оружием. Это в свою очередь увеличивает некоторую напряженность, но, с другой стороны, для военнослужащих контуры оборонного рубежа становятся более стабильными и предсказуемыми», – подчеркнул пресс-секретарь.

«Это процесс, который нормален в рамках окопной логики. Иной вопрос, как это представляется, в какие политические моменты это используется. Конечно, это привело к увеличению числа выстрелов. Это определенный сигнал, но все мы понимаем, что Азербайджан, возможно, поставил перед собой стратегическую задачу довести ненависть и напряженность жителей Нахиджевана до такого же уровня, что и в других районах. Учитывая важность нахиджеванского направления для Еревана, мы укрепляли, укрепляем и будем укреплять нашу безопасность и оборону», – подчеркнул он.

По словам пресс-секретаря Минобороны РА, было бы неверно утверждать, что на сегодняшний день вероятность возобновления войны выше, нежели 1 или 3 месяца назад. С другой стороны, противник может инициировать локальную эскалацию, для чего на передовой как у азербайджанской стороны, так и армянской стороны довольно оснащенные силы.

«Мы не с целью обмана говорим, что в любой момент необходимо быть готовыми к провокациям противника, говорим это и не с целью успокоить людей.Противник делает выводы из собственных ошибок, закупает новые виды вооружения, используя их, сохраняет напряженность», – сказал он.

«Но, к счастью, мы также вооружаемся, с каждым днем применяем все новые и новые средства, лучше представляем комбинации противника. Следовательно, мы не должны говорить, что все прекрасно и никакой опасности нет, но также не должны говорить, что завтра может начаться широкомасштабная война», – резюмировал Ованнисян.

Ранее министерство обороны Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) опубликовало видео, на котором видны передвижения азербайджанской военной техники на линии соприкосновения. «В последнее время азербайджанская сторона демонстрирует заметную активность в информационном поле, что выражается изобилием различных потоков дезинформации и пропагандистских видеороликов»,- говорится в заявлении Минобороны НКР.