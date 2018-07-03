АКБА-КРЕДИТ АГРИКОЛЬ Банк готов отказаться от накопившихся штрафов по кредитам
3 июля 2018 - 17:10 AMT
PanARMENIAN.Net - АКБА-КРЕДИТ АГРИКОЛЬ Банк заявляет, что начиная с 1 августа 2018 года готов сотрудничать со всеми физическими лицами, которые имеют в Банке по состоянию на 31 мая признанные безнадежными сельскохозяйственные и потребительские кредиты, для обнуления (уступок) накопившихся по этим кредитам штрафов.
Вышеупомянутые заемщики должны посетить обслуживающий их филиал Банка, чтобы заключить соглашение или договор перекредитования, согласно которому банк пойдет на уступки по ранее накопленным штрафам, а заемщик обязуется выплатить основную сумму займа в порядке и сроках, установленных новым соглашением. Договор о перекредитовании будет заключен на срок до 4 лет.
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