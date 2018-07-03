Источник: Роберт Кочарян вызван на допрос по делу «1 марта»
3 июля 2018 - 17:17 AMT
PanARMENIAN.Net - Второй президент Армении Роберт Кочарян вызван на допрос в Специальную следственную службу Армении по делу о массовых беспорядках в Ереване 1 марта 2008 года, в результате которых погибли 10 человек.
По данным PanARMENIAN.Net , Кочаряну было отправлено извещение.
В ближайшее время ожидается официальный комментарий.
Ранее экс-министр обороны Армении Микаел Арутюнян был привлечен в качестве обвиняемого по делу о массовых беспорядках в Ереване 1 марта 2008 года.Арутюнян объявлен в розыск.
После президентских выборов в Армении 19 февраля 2008 года состоялась серия массовых протестов против нарушений, сопровождавших выборы. В Ереване на протест вышли сторонники кандидата в президенты и первого президента РА Левона Тер-Петросяна.
Утром 1 марта полиция с помощью дубинок и электрошоков разогнала демонстрантов на площади Свободы. Большинство демонстрантов в это время еще спало. Среди митингующих были женщины, дети и пожилые люди, оставшиеся на ночь. По состоянию на 1 марта некоторые протестующие числились пропавшими без вести. Против протестующих было применено боевое оружие. Никто из организаторов и исполнителей этих действий до сих пор не наказан.
В ходе столкновения митингующих с органами правопорядка погибло не менее 8 демонстрантов и 2 полицейских, было госпитализировано 33 сотрудника полиции. Общее количество обратившихся в больницу составило около 230 человек.
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