В Грузии задержан подозревающийся в убийстве пилота из РФ в Сирии гражданин Турции
3 июля 2018 - 17:51 AMT
PanARMENIAN.Net - В Грузии задержан находившийся в розыске по линии Интерпола турецкий гражданин, который ранее задерживался на родине в связи с убийством в 2015 году в Сирии пилота российского Су-24 Олега Пешкова.
Серкан Куртулуш, которого в Турции обвиняют в создании преступного сообщества и совершении ряда уголовных преступлений, был задержан сотрудниками грузинских правоохранительных органов 29 июня в Батуми, пишет «Интерфакс» со ссылкой на турецкие СМИ.
Сообщается, что Куртулуш в свое время был в числе задержанных в Турции по делу об убийстве Пешкова, но позже его освободили.
Куртулуш, по данным прокуратуры Измира, возглавлял преступные группировки в различных провинциях Турции. Турецкая сторона уже обратилась к Грузии с запросом об экстрадиции задержанного.
Российский бомбардировщик Су-24, принимавший участие в операции против террористов, 24 ноября 2015 года был сбит над территорией Сирии турецким истребителем F-16. Пилоты катапультировались, один из них - Пешков погиб при обстреле боевиков с земли, когда спускался на парашюте. Посмертно ему присвоено звание Героя России.
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