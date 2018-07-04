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В Баку опять перепутали флаги Армении и Колумбии

В Баку опять перепутали флаги Армении и Колумбии
4 июля 2018 - 10:37 AMT

PanARMENIAN.Net - В Баку одну из «Пламенных башен» - высочайших зданий в Азербайджане - 3 июля во время матча 1/8 финала ЧМ-2018 между Колумбией и Англией по ошибке окрасили в цвета флага Армении.

В 1/8 финала ЧМ-2018 сборная Англии победила команду Колумбии (1:1, по пенальти 4:3).

Армянский флаг вновь перепутали с колумбийским и в честь сборной этой страны зажгли огни на здании в неправильном порядке: вместо желтой, синей и красной, как на флаге Колумбии, небоскреб окрасился в красную, синюю и желтую полосы, как на флаге Армении.

Это не первый случай, когда в соседней стране путают армянский флаг с колумбийским. Так, в 2016 году глава Исполнительной власти Дашкесанского района Ахад Абиев во время мероприятия, посвященного Дню государственного флага,ударом кулака сломал флаг Колумбии, изготовленный из шифера, перепутав его с флагом Армении.

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