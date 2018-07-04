Пашинян - Трампу: Демократические идеи отцов-основателей США близки и армянскому народу
4 июля 2018 - 11:47 AMT
PanARMENIAN.Net - Премьер-министр Армении Никол Пашинян направил поздравительное послание президенту США Дональду Трампу в связи с Днем независимости Соединенных Штатов Америки. Об этом сообщает пресс-служба правительства РА.
«Преисполненные духом свободы, равенства и демократии высокие идеи отцов-основателей США близки и армянскому народу, лучшим доказательством чему стала произошедшая в Армении бархатная, ненасильственная революция. Установившиеся в результате этого новые политические и общественные реалии позволяют поднять на новый уровень и наши отношения»,- говорится в послании.
Отмечается, что Армения готова сделать все возможное для дальнейшего укрепления и расширения двусторонних отношений, крепким фундаментом для этого являются общая система ценностей, укоренившееся взаимное уважение и атмосфера доверия.
«Высоко ценим весомое содействие, которое США продолжают оказывать Армении в сферах укрепления демократии и гражданского общества, защиты прав человека, развития экономики, борьбы с коррупцией, укрепления системы безопасности, расширения миротворческого потенциала и многочисленных других отраслях. Сегодня – более, чем когда-либо, эта помощь актуальна для нашей страны.
Придаем чрезвычайную важность роли США, в качестве страны-сопредседателя Минской группы ОБСЕ, в урегулировании карабахского конфликта и обеспечении мира и стабильности в нашем регионе»,- говорится в письме.
Пашинян с удовлетворением отметил уникальную роль армянской общины в США, «которая своими структурами и безоговорочной преданностью сближению армяно-американских отношений укрепляет дружбу между нашими странами».
4 июля Соединенные Штаты отмечают 242-ю годовщину независимости.
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