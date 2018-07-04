Определились все участники 1/4 финалов ЧМ-2018

PanARMENIAN.Net - Сборная Англии стала последним участником 1/4 финала проходящего в России чемпионата мира по футболу. 3 июля английские футболисты на московском стадионе «Спартак» обыграли команду Колумбии со счетом 4:3 по итогам серии пенальти. Счет на 57-й минуте открыл нападающий англичан Харри Кейн, реализовав 11-метровый удар, назначенный за нарушение против него. Незадолго до финального свистка защитник колумбийцев Йерри Мина восстановил равновесие.

В серии послематчевых пенальти голы в ворота англичан забили нападающие Радамель Фалькао и Луис Мурьель, а также полузащитник Хуан Куадрадо. Форварды английской сборной Гарри Кейн, Маркус Рашфорд и защитник Киран Триппьер также не промахнулись, а решающий гол забил полузащитник Эрик Дайер.

Ранее в тот же день в число лучших восьми команд турнира вошла сборная Швеции. В Санкт-Петербурге скандинавы взяли верх над командой Швейцарии - 1:0. Гол на свой счет записал полузащитник Эмиль Форсберг (66-я мин), выступающий за немецкий клуб «РБ Лейпциг», пишет Deutsche Welle.

Перед решающими матчами турнира чемпионат мира берет двухдневный тайм-аут. 6 июля в Нижнем Новгороде встретятся сборные Уругвая и Франции. В тот же день в Казани пятикратные чемпионы мира, бразильские футболисты, померятся силами с командой Бельгии, которую до начала турнира некоторые эксперты относили к тайным фаворитам ЧМ-2018.

На следующий день, 7 июля, в Самаре встретятся команды Швеции и Англии. И завершит программу четвертьфиналов матч сборных России и Хорватии (Сочи).

Полуфиналы пройдут 10 и 11 июля.