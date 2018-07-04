Экс-министра обороны Армении Сейрана Оганяна допросили по делу «1 марта»
4 июля 2018 - 11:57 AMT
PanARMENIAN.Net - Экс-министр обороны Армении Сейран Оганянбыл допрошен в рамках следствия по делу о массовых беспорядках в Ереване 1 марта 2008 года, в результате которых погибли демонстранты. Об этом заявил начальник Специальной следственной службы (ССС) Армении Сасун Хачатрян.
В марте 2008 года Оганян был начальником Генштаба ВС Армении.
Коснувшись заявления офиса второго президента РА Роберта Кочаряна о том, что он не был вызван для допроса по делу «1 марта», Хачатрян отметил, что Кочаряну было отправлено извещение, а дошло оно или нет, нужно спрашивать у самого экс-президента.
Ранее стало известно, что второй президент Армении Роберт Кочарян вызван на допрос в Специальную следственную службу Армении по делу о массовых беспорядках в Ереване 1 марта 2008 года, в результате которых погибли 10 человек.
А экс-министр обороны Армении Микаел Арутюнян был привлечен в качестве обвиняемого по делу о массовых беспорядках в Ереване 1 марта 2008 года.Арутюнян объявлен в розыск.
После президентских выборов в Армении 19 февраля 2008 года состоялась серия массовых протестов против нарушений, сопровождавших выборы. В Ереване на протест вышли сторонники кандидата в президенты и первого президента РА Левона Тер-Петросяна.
Утром 1 марта полиция с помощью дубинок и электрошоков разогнала демонстрантов на площади Свободы. Большинство демонстрантов в это время еще спало. Среди митингующих были женщины, дети и пожилые люди, оставшиеся на ночь. По состоянию на 1 марта некоторые протестующие числились пропавшими без вести. Против протестующих было применено боевое оружие. Никто из организаторов и исполнителей этих действий до сих пор не наказан.
В ходе столкновения митингующих с органами правопорядка погибло не менее 8 демонстрантов и 2 полицейских, было госпитализировано 33 сотрудника полиции. Общее количество обратившихся в больницу составило около 230 человек.
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