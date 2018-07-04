Баку вновь остался без света: Остановилось метро
4 июля 2018 - 12:31 AMT
PanARMENIAN.Net - Вечером 3 июля Баку вновь остался без света. Причиной прекращения подачи электричества в Баку и ряд районов стала авария на Мингячевирской ТЭЦ.
B ходе ремонтных работ в тестовом режиме был запущен 6-й энергоблок, который вышел из строя ночью 2 июля. B этот раз не выдержал 7-й блок, и он вышел из строя, и это стало причиной отключения подачи электричества.
Согласно источнику, устаревшее оборудование не выдержало нагрузки в связи с увеличением потребления электроэнергии, пишет Contact.az.
Прекращение подачи электричества в Баку вызвало остановку поездов в бакинском метро, которые застряли в тоннелях. Только к 21:00 пассажиры были эвакуированы из станций метро.
На Мингячевирской ТЭЦ в настоящее время работают 1,2,3, 4 и 5 блоки. Для поддержания их работы аварийно импортируется энергия из РФ.
Ранее весь Азербайджан остался без света. По непроверенным данным, произошла авария на крупнейшей гидроэлектростанции Азербайджана - Мингечаурской ГРЭС. Мингечаурский гидроузел обеспечивает все энергоснабжение страны.
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