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Баку вновь остался без света: Остановилось метро

Баку вновь остался без света: Остановилось метро
4 июля 2018 - 12:31 AMT

PanARMENIAN.Net - Вечером 3 июля Баку вновь остался без света. Причиной прекращения подачи электричества в Баку и ряд районов стала авария на Мингячевирской ТЭЦ.

B ходе ремонтных работ в тестовом режиме был запущен 6-й энергоблок, который вышел из строя ночью 2 июля. B этот раз не выдержал 7-й блок, и он вышел из строя, и это стало причиной отключения подачи электричества.

Согласно источнику, устаревшее оборудование не выдержало нагрузки в связи с увеличением потребления электроэнергии, пишет Contact.az.

Прекращение подачи электричества в Баку вызвало остановку поездов в бакинском метро, которые застряли в тоннелях. Только к 21:00 пассажиры были эвакуированы из станций метро.

На Мингячевирской ТЭЦ в настоящее время работают 1,2,3, 4 и 5 блоки. Для поддержания их работы аварийно импортируется энергия из РФ.

Ранее весь Азербайджан остался без света. По непроверенным данным, произошла авария на крупнейшей гидроэлектростанции Азербайджана - Мингечаурской ГРЭС. Мингечаурский гидроузел обеспечивает все энергоснабжение страны.

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Contact.az. Новое отключение электричества привело к остановке метро (ФОТО - ВИДЕО)
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