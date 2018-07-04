МИД Арцаха: Азербайджан манипулирует резолюциями Совбеза ООН для достижения военного преимущества

PanARMENIAN.Net - МИД Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) распространил заявление в связи с непрекращающимися попытками Азербайджана манипулировать резолюциями Совета Безопасности ООН относительно азербайджано-карабахского конфликта.

«Резолюции Совета Безопасности ООН относительно азербайджано-карабахского конфликта были приняты в 1993 году, в период активных боевых действий, и преследовали цель положить конец войне и начать политический диалог. Этим было обусловлено главнейшее требование всех четырех резолюций - прекращение огня, всех военных действий и враждебных актов.

Резолюции Совета Безопасности ООН так и не были реализованы из-за позиции Азербайджана, который категорически отказывался связывать себя обязательствами по прекращению военных действий, при этом настаивал на подрывающих военную безопасность односторонних уступках со стороны Арцаха. Даже после принятия резолюций Азербайджан неоднократно срывал договоренности о прекращении огня, о чем недвусмысленно говорится в резолюции 884, и отклонял предложения по установлению перемирия или его продлению»,- говорится в заявлении МИД НКР.

Отмечается, что Азербайджан не выполнил не только главнейшее требование резолюций о незамедлительном прекращении огня, всех военных действий и враждебных актов, но и все остальные: воздержаться от любых действий, препятствующих мирному разрешению конфликта (Резолюции 822, 853); продолжать переговоры посредством прямых контактов между сторонами (Резолюция 853); восстановить экономические, транспортные и энергетические связи в регионе (Резолюция 853); обеспечить беспрепятственное осуществление международной деятельности по оказанию гуманитарной помощи (Резолюции 822, 853, 874).

«Столь же избирательный подход Азербайджан демонстрирует и в отношении «Обновленного графика неотложных мер для реализации резолюций 822 и 853», который был согласован и предложен сторонам Минской группой СБСЕ. В основе данного предложения, поддержанного Резолюцией 874 Совета Безопасности ООН, лежит положение о признании руководства Нагорного Карабаха в качестве одной из трех сторон конфликта.

Характерным примером реального, а не декларируемого отношения Азербайджана к резолюциям Совета Безопасности ООН служит эпизод с обращением итальянского председательства Минской конференции СБСЕ в мае 1993 г. к сторонам конфликта с предложением подтвердить готовность выполнить принятую 30 апреля 1993 года резолюцию 822. Несмотря на то, что Азербайджан был инициатором принятия данной резолюции, запрос итальянского председательства он оставил без ответа»,- заявляет МИД НКР.

В сообщении отмечается, что всеми своими действиями Баку демонстрировал, что рассматривает резолюции Совета Безопасности ООН не в качестве средства прекращения войны, а инструмента достижения военного преимущества.

«Саботаж Азербайджаном резолюций настолько их девальвировал, что Совет Безопасности ООН перестал принимать новые резолюции, а посредники вынуждены были искать другую политико-правовую основу для прекращения огня. Ею стали заявление Совета глав государств Содружества независимых государств от 15 апреля 1994 года и Бишкекский протокол, подписанный руководителями парламентов Нагорного Карабаха, Армении и Азербайджана 5-8 мая 1994 года, которые, в конечном итоге, и проложили путь к Соглашению о полном прекращении огня и военных действий от 12 мая 1994 года. Необходимо подчеркнуть, что в рамках данного соглашения все стороны публично подтвердили координаты прохождения линии прекращения огня, тем самым определив status quo post bellum. Нарушение Азербайджаном в ходе апрельской агрессии 2016 года линии прекращения огня стало серьезным вызовом для всего процесса урегулирования конфликта. Восстановление конфигурации линии по положению на май 1994 является необходимым фактором поддержания мира в регионе и эффективной мерой сдерживания.

Попытки Азербайджана представить сорванные им же самим резолюции Совета Безопасности ООН в качестве имеющих обязательную силу в вопросе урегулирования азербайджано-карабахского конфликта лишены какой-либо правовой аргументации и преследуют скрытые цели, противоречащие переговорному процессу»,- говорится в тексте комментария.

«Ни до принятия резолюций, ни после Совет Безопасности ООН не рассматривал вопрос политического урегулирования азербайджано-карабахского конфликта, воздерживаясь от прямых посреднических инициатив в поддержку усилий СБСЕ/ОБСЕ, что прямо зафиксировано в резолюциях. На это указывает и тот факт, что после заключения трехстороннего бессрочного Соглашения о полном прекращении огня и военных действий от 12 мая 1994 года Совет Безопасности ООН больше не возвращался к азербайджано-карабахскому конфликту.

Необходимо также учитывать, что согласно Уставу ООН, Совет Безопасности может принимать как решения, так и рекомендации. При рассмотрении вопросов, касающихся юридической силы документов Совета Безопасности ООН, Международный суд ООН пришел к выводу, что решения Совета Безопасности обязательны для исполнения государствами, в то время как рекомендации - нет. Все резолюции Совета Безопасности ООН, принятые по азербайджано-карабахскому конфликту, носят рекомендательный характер и к числу обязательных для выполнения не относятся»,- отмечает внешнеполитическое ведомство Арцаха.

В заявлении говорится, что если бы Азербайджан действительно рассматривал резолюции Совета Безопасности ООН в качестве обязательных и в своей позиции по отношению к ним исходил из интересов достижения окончательного мира, то выполнил бы требования и призывы резолюций, которые в своем большинстве относятся к Баку.

«Напротив, целенаправленная политика азербайджанских властей по дестабилизации ситуации на линии соприкосновения вооруженных сил Республики Арцах и Азербайджана, отказ Баку от реализации мер по укреплению доверия и снижению напряженности, пропаганда ксенофобии и ненависть по отношению к армянам, отказ от прямых переговоров с Арцахом, стремление всячески его изолировать, препятствуя посещению Арцаха со стороны представителей специализированных учреждений ООН, противоречат букве и духу резолюций Совета Безопасности ООН.

На фоне непрекращающихся угроз со стороны азербайджанских властей и, в частности, заявлений военного руководства о том, что приказ на наступление будет принят «в самый подходящий момент, с учетом международной политической обстановки», становится очевидным, что очередная попытка манипулировать резолюциями Совета Безопасности ООН предпринимается Азербайджаном в интересах войны, а не мира»,- говорится в комментарии МИД НКР.