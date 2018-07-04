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В СНБ Армении не отрицают сведения о проведении обыска в доме брата Сержа Саргсяна

В СНБ Армении не отрицают сведения о проведении обыска в доме брата Сержа Саргсяна
4 июля 2018 - 14:26 AMT

PanARMENIAN.Net - Начальник отдела информации Службы национальной безопасности РА Самсон Галстян в беседе с PanARMENIAN.Net не отрицал, но и не подтвердил сведения о проведении обыска в доме брата третьего президента Армении Сержа Саргсяна Александра Саркисяна.

«На данный момент у нас нет информации для СМИ», - сказал он.

Есть сведения, что сортудники СНБ начали обыск в доме Александра Саркисяна.

24 июня полиция РА подвергла приводу Александра Саркисяна для проверки законности ношения обнаруженного у него оружия. Александр Саркисян в тот же день был отпущен на свободу.

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