В СНБ Армении не отрицают сведения о проведении обыска в доме брата Сержа Саргсяна
4 июля 2018 - 14:26 AMT
PanARMENIAN.Net - Начальник отдела информации Службы национальной безопасности РА Самсон Галстян в беседе с PanARMENIAN.Net не отрицал, но и не подтвердил сведения о проведении обыска в доме брата третьего президента Армении Сержа Саргсяна Александра Саркисяна.
«На данный момент у нас нет информации для СМИ», - сказал он.
Есть сведения, что сортудники СНБ начали обыск в доме Александра Саркисяна.
24 июня полиция РА подвергла приводу Александра Саркисяна для проверки законности ношения обнаруженного у него оружия. Александр Саркисян в тот же день был отпущен на свободу.
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