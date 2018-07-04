Исследование: iQOS не так безопасны, как заявлет производитель

PanARMENIAN.Net - Электронные парогенераторы iQOS компании «Филип Моррис» не так безопасны, как заявляет производитель. Об этом говорится в новом исследовании, опубликованном в изданииTobacco Control.

Отмечается, что курящим приходится ускорить затяжки, чтобы поглотить больше никотина, поскольку цилиндр сигары остается горячим только 6 минут, после чего устройство выключается и его необходимо снова заряжать. Это означает, что курящий iQOS втягивает большое количество пара, пишет The Guardian.

Компания «Филип Моррис» опубликовала результаты своих собственных экспериментов о влиянии устройства, но как утверждают исследователи из Калифорнийского университета, эти исследования были опубликованы в журнале, который, возможно, неполностью проанализировал детали. Авторы исследования подчеркнули необходимость независимой оценки воздействия iQOS.

Хотя электронная сигарета не производит дыма, было обнаружено, что прикуриватель частично сгорает в результате пиролиза.По мнению исследователей, сгорание сильнее, когда после каждой выкуренной сигареты устройство не отчищается полностью, из чего можно предположить, что накопление остатков и жидкости увеличивает температуру пиролиза.

«iQOS не является сигаретным продуктом, который полностью работает без выделения дыма. Это исследование показывает, что iQOS не так безопасен, как утверждается, и в то же время подчеркивает необходимость в тестировании безопасности продукции, поскольку число пользователей этого продукта быстро растет», - говорят исследователи.

Устройство содержит пластиковую полимерную пленку, предназначенную для охлаждения пара.Согласно исследованию, пленка расплавляется в результате потепления, хотя она не касается непосредственно нагревателя.

Электронные сигаретыiQOS продаются и в Армении.