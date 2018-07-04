Европарламент одобрил соглашение Армения-ЕС

PanARMENIAN.Net - Европейский парламент одобрил Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве Армении и Евросоюза. Об этом написал на своей странице в Facebook председатель Постоянной комиссии Национального собрания Армении по внешним связям Армен Ашотян.

По его словам, Европарламент поддержал резолюцию об отношениях Армения-ЕС.

За соглашение ЕС-Армения проголосовали 573 депутата, против – 50, воздержались - 45.

«За резолюцию об отношениях ЕС-Армения проголосовали 598 человек, против - 52, воздержались - 27 человек»,- написал Ашотян.

Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между Арменией и Европейским союзом было подписано 24 ноября 2017 года на саммите Восточного партнерства в Брюсселе, а с 1 июня 2018 года вступило в силу на временной основе. Соглашение уже ратифицировано Арменией и находится на стадии ратификации государствами ЕС.