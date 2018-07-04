Президент Италии приедет в Армению с государственным визитом

PanARMENIAN.Net - Президент Италии Серджо Маттарелла 30 июля прибудет в Армению с двухдневным государственным визитом по приглашению президента РА Армена Саркисяна. Об этом сообщает пресс-служба президента РА.

В тот же день в резиденции президента состоится встреча Саркисяна и Маттареллы.

Президент Италии в рамках государственного визита проведет также встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, председателем Национального собрания Ара Баблояном, католикосом всех армян Гарегином Вторым.

Делегация во главе с Маттареллой посетит также Мемориал памяти жертв Геноцида армян и возложит венок.