Президент Италии приедет в Армению с государственным визитом
4 июля 2018 - 17:45 AMT
PanARMENIAN.Net - Президент Италии Серджо Маттарелла 30 июля прибудет в Армению с двухдневным государственным визитом по приглашению президента РА Армена Саркисяна. Об этом сообщает пресс-служба президента РА.
В тот же день в резиденции президента состоится встреча Саркисяна и Маттареллы.
Президент Италии в рамках государственного визита проведет также встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, председателем Национального собрания Ара Баблояном, католикосом всех армян Гарегином Вторым.
Делегация во главе с Маттареллой посетит также Мемориал памяти жертв Геноцида армян и возложит венок.
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