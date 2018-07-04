Полиция Лондона расследует еще 3 обвинения в домогательствах против Спейси
4 июля 2018 - 16:50 AMT
PanARMENIAN.Net - Полиция Лондона расследует три новых обвинения в сексуальных домогательствах в отношении голливудского актера Кевина Спейси. сообщают источники Би-би-си.
В период между февралем и апрелем 2018 года полиция получила новые сведения о том, что Спейси домогался мужчин в Лондоне и Глостере. Таким образом, сейчас лондонская полиция расследует уже шесть обвинений против оскароносного актера - пять из них связаны с сексуальными домогательствами. Имя подозреваемого полиция пока официально не называет, пишет BBC.
Расследование ведется в отношении двух случаев домогательств в Лондоне - в районе Вестминстер в 1996 году и в районе Ламбет в 2008 году, - а также одного эпизода в Глостере в 2013 году.
В 2017 году в лондонскую полицию поступили заявления о случае домогательств в Ламбете в 2008 году и еще двух подобных случаях - в Ламбете и Вестминстере в 2005 году. В общей сложности о домогательствах со стороны 58-летнего Спейси заявили уже более 30 мужчин.
Первым о домогательствах со стороны Спейси рассказал актер Энтони Рэпп в ноябре 2017 года. В интервью изданию BuzzFeed Рэпп сообщил, что в 1986 году, когда ему было 14 лет, Спейси пытался склонить его к сексу. По словам Рэппа, это произошло после вечеринки дома у Спейси, когда все гости разошлись. Сам Спейси заявил, что не помнит такого случая, но принес Рэппу свои извинения. Вскоре после этого он также заявил, что история Рэппа дала ему мужества признаться в своей гомосексуальности.
Затем в адрес Спейси стали поступать все новые и новые обвинения. Из-за сексуального скандала было остановлено производство сериала «Карточный домик» с участием актера, а создатели фильма «Все деньги мира» решили вырезать из уже отснятой картины все сцены с его участием и переснять их с другим актером.
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