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Режиссер «Игры престолов» снимет приквел «Клана Сопрано»

Режиссер «Игры престолов» снимет приквел «Клана Сопрано»
4 июля 2018 - 16:59 AMT

PanARMENIAN.Net - Американский режиссер Алан Тейлор снимет приквел популярного сериала канала HBO «Клан Сопрано». До этого Тейлор получил известность благодаря работе над многими успешными телешоу: среди прочего он снимал отдельные эпизоды «Безумцев», «Подпольной империи» и «Игры престолов».

Приквел «Клана Сопрано» будет представлять собой полнометражный фильм, действие которого развернется в 1960-х годах в Ньюарке, штат Нью-Джерси. В центре сюжета — конфликт между афроамериканским и итальянским населением города. Не исключено, что в фильме появятся персонажи оригинального сериала. Рабочее название проекта — The Many Saints Of Newark, пишет Bird in Flight со ссылкой на Variety.

«Клан Сопрано» — один из самых успешных сериалов в истории телевидения. Он выходил на канале HBO с 1999 по 2007 год. За это время сериал успел получить 21 премию «Эмми» и пять «Золотых глобусов». В 2013 году Гильдия сценаристов США признала «Клан Сопрано» лучшим телевизионным сериалом всех времен.

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Bird in Fligh: Режиссер «Игры престолов» снимет приквел сериала «Клан Сопрано»
Bird in Fligh: Режиссер «Игры престолов» снимет приквел сериала «Клан Сопрано»
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