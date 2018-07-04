Режиссер «Игры престолов» снимет приквел «Клана Сопрано»
4 июля 2018 - 16:59 AMT
PanARMENIAN.Net - Американский режиссер Алан Тейлор снимет приквел популярного сериала канала HBO «Клан Сопрано». До этого Тейлор получил известность благодаря работе над многими успешными телешоу: среди прочего он снимал отдельные эпизоды «Безумцев», «Подпольной империи» и «Игры престолов».
Приквел «Клана Сопрано» будет представлять собой полнометражный фильм, действие которого развернется в 1960-х годах в Ньюарке, штат Нью-Джерси. В центре сюжета — конфликт между афроамериканским и итальянским населением города. Не исключено, что в фильме появятся персонажи оригинального сериала. Рабочее название проекта — The Many Saints Of Newark, пишет Bird in Flight со ссылкой на Variety.
«Клан Сопрано» — один из самых успешных сериалов в истории телевидения. Он выходил на канале HBO с 1999 по 2007 год. За это время сериал успел получить 21 премию «Эмми» и пять «Золотых глобусов». В 2013 году Гильдия сценаристов США признала «Клан Сопрано» лучшим телевизионным сериалом всех времен.
Самое значимое
Для участия в фестивале приглашаются все желающие армянские производители и экспортеры шоколада
Кресло режиссера триллера занял Джон Фэллон, известный по фильмам Американская сила (2014), Смертельная гонка (2008) и пр
Принимая награду, Кардашьян пошутила: «Я шокирована присуждением этой фэшн-награды, поскольку я практически все время хожу голой. Но это большая честь для меня».
По ее словам, съемочный процесс устроен таким образом, что даже актеры не всегда понимают, какой отрезок истории записывается в конкретный момент
Partner news
Последние новости
Полиция Лондона расследует еще 3 обвинения в домогательствах против Спейси В период между февралем и апрелем 2018 года полиция получила новые сведения о том, что Спейси домогался мужчин в Лондоне и Глостере
Европарламент одобрил соглашение Армения-ЕС По его словам, Европарламент поддержал резолюцию об отношениях Армения-ЕС.
Исследование: iQOS не так безопасны, как заявлет производитель Хотя электронная сигарета не производит дыма, было обнаружено, что прикуриватель частично сгорает в результате пиролиза
В Армении температура снизится на 3-4 градуса В Ереване вплоть до 5 июля в дневные часы воздух будет прогреваться до 40-42 градусов, а в следующие три дня температура постепенно снизится до 36-38 градусов тепла