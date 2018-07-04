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Власти Сирии призвали беженцев вернуться на родину

Власти Сирии призвали беженцев вернуться на родину
4 июля 2018 - 18:01 AMT

PanARMENIAN.Net - Министерство иностранных дел Сирии призвало беженцев вернуться на родину.

Власти советуют гражданам Сирии, уехавшим из-за военных действий, приезжать обратно, поскольку в последнее время были достигнуты успехи в освобождении территории страны, пишет Lenta.ru со ссылкой на агентство SANA.

Как отмечает агентство, правительство заявило, что намерено гарантировать вернувшимся безопасность и обеспечить достойный уровень жизни. Власти также считают необходимым, чтобы международные гуманитарные организации и мировое сообщество выполняли свои обязательства и способствовали возвращению сирийцев на родину.

В мае стало известно, что правительственные войска зачистили оплот боевиков на юге Дамаска, полностью освободив столицу. Предыдущая крупная операция, освободившая от террористов Мосул, завершилась летом 2017 года.

Как отмечает NBC, в настоящее время сирийское правительство контролирует 61 процент территории страны, хотя еще в начале 2017 года этот показатель составлял 17 процентов. За время проведения военных действий Сирию покинули более 5,6 миллиона человек, но многие из них не могут вернуться, поскольку их дома были разрушены во время боевых действий. Сирийцы бежали от войны в основном в Турцию и Иорданию.

Военные действия в Сирии начались весной 2011 года. В конфликте задействованы правительственные силы, выступающие на стороне действующего президента Башара Асада, умеренная оппозиция и различные исламистские группировки.

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