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Багдасаров - Жириновскому: Савельева нужно изгнать из ЛДПР за заявления в Азербайджане (видео)

Багдасаров - Жириновскому: Савельева нужно изгнать из ЛДПР за заявления в Азербайджане
  4 июля 2018 - 18:39 AMT

PanARMENIAN.Net - Депутата от ЛДПР Дмитрия Савельева нужно изгнать из партии за его заяления по Карабаху в Азербайджане. Об этом сказал российский востоковед Семен Багдасаров главе ЛДПР Владимиру Жириновскому во время выступления на политическом ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьевым».

Ранее Савельев заявил, что Нагорный Карабах и 7 прилегающих к нему районов «должны быть возвращены Азербайджану».

«Как ваш депутат, поехав в зону конфликта, ляпнул… Уничтожьте его, изгоните его. Он предатель, враг Российской Федерации. Хотя бы с этим своим депутатом разберитесь. Надеюсь, Владимир Вольфович разберется с этим», - сказал Багдасаров.

Ведущий программы Владимир Соловьев пояснил, что речь идет о депутате Савельеве, который заявил в Азербайджане, что именно Азербайджан союзник России, а не Армения.

Ранее участники конференции «Азербайджан – единственный союзник России на Южном Кавказе» побывали на стратегической высоте Лелетепе на арцахско-азербайджанской границе. На Лелетепе поднялись лидер Международного Евразийского движения Александр Дугин, депутат Госдумы России Дмитрий Савельев, общественный деятель Максим Шевченко и известный военный эксперт Игорь Коротченко.

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