Армения отмечает День Конституции

PanARMENIAN.Net - 5 июля в Армении отмечается День Конституции.

Конституция РА принята 5 июля 1995 года в результате всенародного референдума. Конституция состоит из преамбулы и 9 глав. В преамбуле, в частности, отмечается: «Армянский народ, принимая за основу фундаментальные принципы армянской государственности и общенациональные цели, закрепленные в Декларации о независимости Армении, осуществив священный завет своих свободолюбивых предков о восстановлении суверенной государственности, будучи приверженным делу укрепления и развития Родины во имя обеспечения свободы, общего благосостояния, гражданского согласия для потомков, подтверждая свою верность общечеловеческим ценностям, принимает Конституцию Республики Армения».

В последний раз в Конституцию Армении былы внесены изменения и в 2015 году. 6 декабря 2015 года состоялся референдум по конституционным реформам, согласно которому Армения перешла к парламентской системе правления.