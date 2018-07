Amazon расширяет сеть магазинов без касс

PanARMENIAN.Net - Компания Amazon готовится к расширению сети своих магазинов без касс. Сейчас на базе технологии Amazon Go работает всего один супермаркет в Сиэтле, но уже осенью там появится второе отделение сети — по площади вдвое больше первого.

Вскоре после этого компания намерена открыть магазины Amazon Go в Чикаго и Сан-Франциско, пишет Bird in Flight со ссылкой на The Verge.

Главная особенность супермаркетов Amazon Go — отсутствие касс и очередей. На входе в магазин покупатель просто прикладывает к сканеру изображение персонального QR-кода, после чего может взять с полок любые товары и уйти. Система, работающая с использованием огромного количества датчиков, сама определит, какие покупки были сделаны, и автоматически снимет необходимую сумму с карты пользователя.

Первый супермаркет Amazon Go открылся в одном из районов Сиэтла в конце 2016 года. Правда, для широкой публики магазин стал доступен лишь в начале 2018-го: до этого его тестировали исключительно сотрудники Amazon.

Эксперты оценивают новую технологию как перспективную. Об этом свидетельствует и то, что за ее аналог недавно взялись в Microsoft. По информации Reuters, компания ведет переговоры с торговой сетью Walmart, чтобы тестировать свои разработки на базе ее магазинов.