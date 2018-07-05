Рекордная жара во всем мире: Ереван - в списке самых жарких городов
5 июля 2018 - 13:32 AMT
PanARMENIAN.Net - За последнюю неделю во многих странах с умеренным климатом установилась рекордно жаркая погода.
Так, небывалая жара постигла Ирландию, Шотландию, Канаду, многие страны Ближнего Востока и северного полушария, пишет The Washington Post.
Жарко было и в странах Евразии: 2 июля в столице Армении Ереване температура поднялась до 42 градусов по Цельсию, небывалая жара настигла грузинскую столицу Тбилиси 4 июля - 40,5 градусов.
В Северной Америке тоже было жарче, чем обычно: в Денвере 28 июня температура воздуха составила 40,5 градусов, в Монреале 2 июля впервые за 147 лет температура поднялась до 36,6 градусов.
В Европе тоже жарко: в шотландском Глазго 28 июня столбик термометра поднялся до рекордных 33,2 градусов, в ирландском Шанноне - до 32.
В Армении 5-6 июля ожидается погода без осадков, а 7-8 июля после полудня в отдельных местностях возможны кратковременные дожди и грозы. Температура воздуха 6-8 июля постепенно понизится на 3-4 градуса. В Ереване после 5 июля температура постепенно снизится до 36-38 градусов тепла.
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