Рекордная жара во всем мире: Ереван - в списке самых жарких городов

PanARMENIAN.Net - За последнюю неделю во многих странах с умеренным климатом установилась рекордно жаркая погода.

Так, небывалая жара постигла Ирландию, Шотландию, Канаду, многие страны Ближнего Востока и северного полушария, пишет The Washington Post.

Жарко было и в странах Евразии: 2 июля в столице Армении Ереване температура поднялась до 42 градусов по Цельсию, небывалая жара настигла грузинскую столицу Тбилиси 4 июля - 40,5 градусов.

В Северной Америке тоже было жарче, чем обычно: в Денвере 28 июня температура воздуха составила 40,5 градусов, в Монреале 2 июля впервые за 147 лет температура поднялась до 36,6 градусов.

В Европе тоже жарко: в шотландском Глазго 28 июня столбик термометра поднялся до рекордных 33,2 градусов, в ирландском Шанноне - до 32.

В Армении 5-6 июля ожидается погода без осадков, а 7-8 июля после полудня в отдельных местностях возможны кратковременные дожди и грозы. Температура воздуха 6-8 июля постепенно понизится на 3-4 градуса. В Ереване после 5 июля температура постепенно снизится до 36-38 градусов тепла.