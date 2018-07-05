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На Мингячевирской теплоэлектростанции в Азербайджане произошел пожар

На Мингячевирской теплоэлектростанции в Азербайджане произошел пожар
5 июля 2018 - 14:15 AMT

PanARMENIAN.Net - Утром 5 июля на одном из резервных трансформаторов Мингячевирской теплоэлектростанции в Азербайджане произошел пожар. Об этом сообщает МЧС республики.

Согласно информации, на место происшествия прибыли техника и личный состав Государственной противопожарной службы.

Во время пожара сгорели топливный кран одного из трансформаторов, обшивка и разлитое на территории 400 квадратных метров трансформаторное масло, пишет Haqqin.az.

Другие трансформаторы были защищены от огня. Вскоре пожар был ликвидирован.

В ночь на 3 июля на трансформаторе одной из подстанций ТЭС в Мингячевире произошла авария, приведшая к прекращению подачи электроэнергии в 39 городах и районах страны, включая Баку и Гянджу.

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Haqqin.az. Новый пожар на Мингячевирской теплоэлектростанции ФОТО
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