На Мингячевирской теплоэлектростанции в Азербайджане произошел пожар

PanARMENIAN.Net - Утром 5 июля на одном из резервных трансформаторов Мингячевирской теплоэлектростанции в Азербайджане произошел пожар. Об этом сообщает МЧС республики.

Согласно информации, на место происшествия прибыли техника и личный состав Государственной противопожарной службы.

Во время пожара сгорели топливный кран одного из трансформаторов, обшивка и разлитое на территории 400 квадратных метров трансформаторное масло, пишет Haqqin.az.

Другие трансформаторы были защищены от огня. Вскоре пожар был ликвидирован.

В ночь на 3 июля на трансформаторе одной из подстанций ТЭС в Мингячевире произошла авария, приведшая к прекращению подачи электроэнергии в 39 городах и районах страны, включая Баку и Гянджу.