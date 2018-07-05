СМИ: Роналду приготовился к переезду в Италию

PanARMENIAN.Net - Нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду начал заниматься поисками дома в Турине, куда он переедет в случае трансфера в «Ювентус».

По информации источника, португалец был счастлив жить в столице Испании, где также было комфортно его семье. Однако непростые отношения с руководством «Реала» вынудили его думать о будущем, пишет Lenta.ru со ссылкой на Marca.

В качестве варианта для продолжения карьеры Роналду рассматривает «Ювентус». По информации на сайте итальянского журналиста Джанлуки ди Марцио, «Старая синьора» готова вложить в трансфер форварда 400 миллионов евро. «Реал» готов продать его за 120-150 миллионов при том, что зарплата португальца составит около 30 миллионов в год.

2 июня Corriere dello Sport сообщило, что Роналду намерен остаться в испанском клубе при условии, что будет получать 80 миллионов евро в год. Из-за сложных переговоров о новом контракте между ним и руководством клуба возник конфликт. Португалец намекнул на смену команды после победы «Реала» в финале Лиги чемпионов.

За мадридский клуб португалец выступает с 2009 года. На 2018-й его зарплата составляет 21 миллион евро в год. Французский «Пари Сен-Жермен» готов платить Роналду 45 миллионов евро.